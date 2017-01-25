Лавров назвал Трампа "мастером сделки" и сравнил с Путиным

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме © Антон Новодережкин/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме назвал президента США "мастером сделки" и сравнил с российским президентом Владимиром Путиным.

"Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но (президент РФ) Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", - обратил внимание Лавров.

Министр иностранных дел, говоря об отношениях РФ и США отметил, что в Москве не испытывают иллюзий по поводу возможности новой перезагрузки при Трампе.

"Мы не испытываем иллюзий, что будет новая перезагрузка с США, никаких наивных ожиданий у нас нет", - подчеркнул министр.

Ранее, в ходе своего выступления, Лавров пояснил, что разрешение кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона возможно преодолеть только со временем и при условии серьезной работы с двух сторон.