Лавров назвал Трампа "мастером сделки" и сравнил с Путиным

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Глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме назвал президента США "мастером сделки" и сравнил с российским президентом Владимиром Путиным.
"Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но (президент РФ) Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", - обратил внимание Лавров.
Министр иностранных дел, говоря об отношениях РФ и США отметил, что в Москве не испытывают иллюзий по поводу возможности новой перезагрузки при Трампе.
"Мы не испытываем иллюзий, что будет новая перезагрузка с США, никаких наивных ожиданий у нас нет", - подчеркнул министр.
Ранее, в ходе своего выступления, Лавров пояснил, что разрешение кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона возможно преодолеть только со временем и при условии серьезной работы с двух сторон.