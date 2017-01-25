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Лавров назвал Трампа "мастером сделки" и сравнил с Путиным

Политика
25 января, 16:01 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава МИД РФ также отметил, что Москва не испытывает иллюзий по поводу перезагрузки двусторонних отношений
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме

© Антон Новодережкин/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме назвал президента США "мастером сделки" и сравнил с российским президентом Владимиром Путиным. 

"Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но (президент РФ) Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", - обратил внимание Лавров.

Министр иностранных дел, говоря об отношениях РФ и США отметил, что в Москве не испытывают иллюзий по поводу возможности новой перезагрузки при Трампе. 

"Мы не испытываем иллюзий, что будет новая перезагрузка с США, никаких наивных ожиданий у нас нет", - подчеркнул министр.

Ранее, в ходе своего выступления, Лавров пояснил, что разрешение кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона возможно преодолеть только со временем и при условии серьезной работы с двух сторон.

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