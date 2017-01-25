Чижов заявил о работе над реанимацией взаимодействия с ЕС по всем линиям

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БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия работает над реанимацией взаимодействия с ЕС по всем линиям. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Работаем над реанимацией нашего взаимодействия по всем линиям", - сказал он.
По его словам, РФ надеется на возобновление деятельности комитета парламентского сотрудничества с Евросоюзом.
"Будем надеяться на возобновление деятельности комитета парламентского сотрудничества", - сказал дипломат.