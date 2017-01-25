Дума поддержала законопроект о создании межведомственных штабов обороны в военное время

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет создавать по решению глав регионов или муниципалитетов межведомственные координационные штабы обороны в военное время.

В частности, "определяется возможность создания по решению высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований на военное время в субъектах (муниципальных образованиях) межведомственных координационных органов (штабов обороны)", говорится в пояснительной записке. Их основной целью будет обеспечение взаимодействия региональных властей (органов местного самоуправления) с органами военного управления, органами, уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими формированиями, органами и создаваемыми на военное время специальными формированиями, федеральными ведомствами и их территориальными управлениями, органами по осуществлению в военное время мобилизационных мероприятий, мероприятий по территориальной обороне, а также по обеспечению и поддержанию режима военного положения.

"Принятие законопроекта повысит персональную ответственность высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований за организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне, позволит эффективно организовать работу по координации разноведомственных сил и средств, участвующих в обеспечении режима военного положения, по содействию органам военного управления", - подчеркивают разработчики.

Законопроект также наделяет президента РФ полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности штабов обороны субъектового и муниципального уровней в военное время, а также уточняет категории должностных лиц муниципальных образований, наделяемых полномочиями по созданию таких штабов и руководству ими.