"Коммунисты России" просят Госдуму принять закон об ответственности за отрицание революции

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Лидер непарламентской партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением нижней палате принять закон, вводящий административное наказание за отрицание фактов Октябрьской революции 1917 года, таких как штурм Зимнего дворца или исторический залп крейсера "Аврора". Письмо опубликовано на сайте партии.

По словам Сурайкина, "ряд политических деятелей, представители либеральных и правых сил, ориентирующиеся на так называемые западные ценности историки" в последнее время все чаще утверждают, "что самого факта штурма восставшими Зимнего дворца - резиденции прозападного Временного правительства - 25 октября 1917 года не было". Также, отмечает он, эти политики и историки подвергают сомнению факт залпа крейсера "Аврора", давшего сигнал для начала штурма Зимнего дворца.

В связи с этим лидер "Коммунистов России" предлагает депутатам Госдумы принять закон "Об административной ответственности за отрицание исторических фактов и искажение характера событий, касающихся Октябрьской революции 1917 года".

"Настоящий закон должен предусматривать административную ответственность за отрицание общеизвестных исторических фактов: штурма Зимнего дворца восставшими, выстрела крейсера "Аврора" по Зимнему дворцу, за квалификацию Октябрьской революции как "государственного переворота", - говорится в письме.

Сурайкин уточняет, что наказывать следует за подобные публичные выступления и публикации, и предлагает карать виновных общественными работами или штрафом в виде 50 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

"В дальнейшем можно было бы рассмотреть ужесточение ответственности вплоть до уголовной", - добавляет он.