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Депутат Госдумы считает взвешенным решением упразднение управления "Т" МВД

Политика
25 января, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Михаил Старшинов заявил, что в министерстве четко осознают, что проблема существует, и ее надо решить
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов считает взвешенным решением расформирование управления "Т" антикоррупционного главка МВД и создание вместо него нового подразделения.

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В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила ТАСС, что приказом главы МВД Владимира Колокольцева в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России ликвидировано управление "Т", вместо него создана новая структура - управление "Р".

"Это решение говорит о том, что руководство и антикоррупционного главка, и всего Министерства внутренних дел понимает необходимость взвешенных мер и системных шагов для исправления ситуации", - сказал Старшинов сегодня журналистам. Он обратил внимание, что решение о расформировании управления "Т" не было принято скоропалительно, данный вопрос был внимательно проанализирован. "В МВД четко осознают, что проблема существует, и ее надо решать", - подчеркнул политик.

"Естественно, дело не только в упразднении управления как структурной единицы. Конечно, функции, которые оно выполняло, будут реализовываться и дальше", - подтвердил Старшинов. "Но это также серьезный шаг, который позволит провести самые тщательные проверки в отношении его теперь уже бывших сотрудников", - полагает он.

"Безусловно, случай с Дмитрием Захарченко (бывший врио начальника управления "Т"; обвиняется в получении крупной взятки - прим. ТАСС) был абсолютно вопиющим, поэтому контрольные мероприятия в отношении личного состава точно не будут лишними", - заключил парламентарий.

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