Чижов: человечеству нужна бдительность для пресечения проявлений неонацизма

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БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил о необходимости бдительности для противодействия проявлениям неонацизма. Такое мнение он высказал ТАСС на вечере памяти жертв Холокоста, организованном Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК).
"Инициатива Европейского еврейского конгресса, который возглавляет наш соотечественник Вячеслав Кантор, позволяет, действительно, привлечь внимание и Европарламента, и широких слоев общественности к тому, что уроки истории должны помнить нынешние и последующие поколения, - сказал высокопоставленный дипломат. - Ибо мы живем в сложном мире, где нет-нет, да появляются на улицах и площадях нацистские символы, где продолжаются попытки переписывания истории и Второй мировой войны, и других событий".
"Так что бдительность и память - это то, что человечеству будет нужно еще долго и долго", - подчеркнул Чижов.
Вечер прошел в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Он отмечается 27 января, в день освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим.
ЕЕК образован в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин Европы. Конгресс работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Он объединяет и координирует работу более 40 избираемых лидеров национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более 2 млн евреев.