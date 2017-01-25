Чижов: человечеству нужна бдительность для пресечения проявлений неонацизма

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил о необходимости бдительности для противодействия проявлениям неонацизма. Такое мнение он высказал ТАСС на вечере памяти жертв Холокоста, организованном Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК).

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"Инициатива Европейского еврейского конгресса, который возглавляет наш соотечественник Вячеслав Кантор, позволяет, действительно, привлечь внимание и Европарламента, и широких слоев общественности к тому, что уроки истории должны помнить нынешние и последующие поколения, - сказал высокопоставленный дипломат. - Ибо мы живем в сложном мире, где нет-нет, да появляются на улицах и площадях нацистские символы, где продолжаются попытки переписывания истории и Второй мировой войны, и других событий".

"Так что бдительность и память - это то, что человечеству будет нужно еще долго и долго", - подчеркнул Чижов.

Вечер прошел в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Он отмечается 27 января, в день освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим.

ЕЕК образован в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин Европы. Конгресс работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Он объединяет и координирует работу более 40 избираемых лидеров национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более 2 млн евреев.