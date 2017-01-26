Омское отделение справороссов удовлетворило заявление Мизулиной о выходе из партии

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ОМСК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Совет омского регионального отделения "Справедливой России" удовлетворил заявление сенатора Елены Мизулиной о выходе из партии. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в совете.
"Заявление Елены Мизулиной было рассмотрено 24 января на плановом заседании совета регионального отделения партии и удовлетворено единогласно", - сказал собеседник агентства.
О решении сенатора покинуть партию, в которой она состояла порядка 10 лет, стало известно 23 января. Пресс-служба Мизулиной уточнила, что соответствующее заявление было отправлено в Омскую область "фельдсвязью, как обычно отправляются документы из Совета Федерации".
Губернатор Омской области Виктор Назаров в связи с выходом Мизулиной из партии не планирует отзывать ее из Совета Федерации. По словам пресс-секретаря главы региона Юлии Соколенко, партийная принадлежность сенатора имеет второстепенное значение по отношению к ее профессиональным и личным качествам, опыту политика.
Мизулина была депутатом Госдумы второго, третьего, пятого и шестого созывов. До вступления в "Справедливую Россию" она представляла "Яблоко", затем СПС. В Совет Федерации Мизулину делегировал губернатор Омской области Назаров.