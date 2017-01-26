Миронов назвал бредом сообщения о "закрытии проекта "Справедливой России"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Лидер справороссов Сергей Миронов назвал полном бредом сообщения о "закрытии проекта "Справедливой России" в связи с выходом из партии Елены Мизулиной и Александра Агеева.

Ранее "Новая газета" опубликовала статью, в которой связала выход из партии главы ее московского отделения Александра Агеева и члена Совета Федерации Елены Мизулиной с возможной ликвидацией "Справедливой России". По информации источника издания, "после выборов Сергей Миронов на заседании бюро президиума сообщил, что проект "Справедливая Россия" на сегодняшний день властью не востребован и будет закрыт".

"Полный бред, там и Бочкарев вышел из партии, все это не соответствует действительности", - заявил ТАСС Миронов. По его словам, у партии "самые позитивные перспективы". "Наша партия через пять лет будет главной партией в стране", - уверен лидер "Справедливой России".

Вице-спикер Госдумы от справороссов Ольга Епифанова также не разделяет "мрачные прогнозы СМИ". "Нападают всегда на сильных", - сказала она.

Ранее Миронов заявлял, что в выходе сенатора Елены Мизулиной "нет политической подоплеки", а уход главы московского отделения Александра Агеева он связывал с плохими результатами "Справедливой России" на выборах в Госдуму 7-го созыва в столичном регионе.