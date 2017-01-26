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Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии

Политика
26 января, 11:57 дата обновления: 26 января, 12:11 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что США не советовались с Россией перед тем, как объявить о создании таких зон
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кремль призывает США просчитать возможные последствия организации зон безопасности для беженцев в Сирии, чтобы не ухудшить ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Важно, чтобы это не усугубило ситуацию в беженцами", - сказал он. "Следовало бы просчитать все возможные последствия", - подчеркнул пресс-секретарь.

На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Песков ответил отрицательно. "С российской стороной американские партнеры не советовались", - отметил он.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно создаст зоны безопасности в Сирии". По его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. "Это катастрофа, то, что происходит там (в Европе), и я не хочу, чтобы это произошло" и в США, сказал президент.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп в скором времени может подписать указ о начале создания так называемых гуманитарных зон безопасности для гражданского населения в Сирии. "Госсекретарь при взаимодействии с министром обороны в течение 90 дней с момента подписания данного указа должен представить план введения безопасных зон в Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны", - говорится в тексте документа, попавшего в распоряжение агентства.

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