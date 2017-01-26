Представители внутренней и внешней оппозиции Сирии приглашены на встречу с Лавровым

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Представители как внутренней, так и внешней оппозиции из Сирии приглашены на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве 27 января. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Представители внутренней и внешней оппозиции", - сказала она, отвечая на вопрос о том, кто ожидается на встрече.

При этом Захарова подчеркнула, что окончательный состав участников станет известен только в день встречи.