Захарова: предложенный РФ проект конституции САР - не принуждение

Сторона Азмуна полностью удовлетворена решением ФИФА по спору с "Рубином"Спорт 26 января, 14:38
Авиакомпания "Аврора" в 2016 году увеличила пассажироперевозки на 22%, 1,4 млн человекТранспорт 26 января, 14:31
Олимпийская чемпионка Кук подвергла сомнению эффективность UKADСпорт 26 января, 14:31
"Притяжение" Бондарчука и "Молчание" Скорсезе: что смотреть в кино в выходныеКультура 26 января, 14:30
Объем перевозок судами "Северо-Западного пароходства" в 2016 году увеличился на 18%Транспорт 26 января, 14:24
ФИФА вынесла решение в пользу Азмуна в споре с "Рубином"Спорт 26 января, 14:22
Патриарх Кирилл предложил открывать в России банки для бедныхОбщество 26 января, 14:06
Десять депутатов Рады написали заявления о выходе из правящей коалицииМеждународная панорама 26 января, 14:03
Легкоатлетка Кривошапка не получала уведомлений об обнаружении у нее допингаСпорт 26 января, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предложенный Россией проект конституции Сирии является, прежде всего, набором идей для переговорного процесса по этой теме, а не принуждением. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что пока официальной реакции на данный документ не было.
"Естественно, это (проект) - никакое не принуждение, никакая не фиксированная схема действий, это набор идей, причем вариативных, там есть вариативные моменты, для того, чтобы начать в принципе разговор на эту тему. Условно говоря, чтобы вместо оружия в руках был проект конституции, некая отправная точка для дискуссии", - пояснила официальный представитель МИД РФ.
Захарова не стала комментировать конкретные составляющие проекта конституции, подчеркнув, что "все будут решать сами сирийцы". Россия же, прежде всего, будет придерживаться идеи целостности Сирии, ее светского и демократического характера с равенством всех вероисповеданий.