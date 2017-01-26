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Захарова: предложенный РФ проект конституции САР - не принуждение

Политика
26 января, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По словам представителя МИД РФ, проект является набором идей для диалога по этой теме
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предложенный Россией проект конституции Сирии является, прежде всего, набором идей для переговорного процесса по этой теме, а не принуждением. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что пока официальной реакции на данный документ не было.

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"Естественно, это (проект) - никакое не принуждение, никакая не фиксированная схема действий, это набор идей, причем вариативных, там есть вариативные моменты, для того, чтобы начать в принципе разговор на эту тему. Условно говоря, чтобы вместо оружия в руках был проект конституции, некая отправная точка для дискуссии", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова не стала комментировать конкретные составляющие проекта конституции, подчеркнув, что "все будут решать сами сирийцы". Россия же, прежде всего, будет придерживаться идеи целостности Сирии, ее светского и демократического характера с равенством всех вероисповеданий.

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