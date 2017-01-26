Володин призывает извлечь уроки из событий 1917 года в России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым извлечь исторические уроки из событий 1917 года в России.

"Наша встреча проходит в год столетия революций 1917 года. Несомненно, эта тема будет обсуждаться на многих дискуссионных площадках, но для нас главное, чтобы она стала поводом задуматься об исторической судьбе нашей Родины, и мы смогли извлечь уроки из прошлого", - заявил он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Государственной думе.

Володин отметил, что "история России действительно едина и непрерывна". "В каждом из ее периодов были великие подвиги, свершения и победы, были драматические и трагические страницы. Сегодня мы вспоминаем и говорим с гордостью о победе в Великой Отечественной войне, об освоении космоса, о достижениях в науке, образовании и спорте", - сказал он.

В то же время, продолжил спикер, "революция вызвала раскол общества, который вылился в длительную братоубийственную войну, репрессии". "Об их жертвах мы будем помнить всегда. Именно эта историческая память столетие спустя должна послужить нам предостережением, чтобы не допускались те же ошибки", - подчеркнул он.

При этом Володин сослался на положения послания президента Федеральному собранию, указав, что "уроки истории нужны прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь".