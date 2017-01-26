Володин: национальные и религиозные особенности не должны быть выше законов государства

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Национальные и религиозные особенности не должны ставиться выше законов государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на Рождественских парламентских встречах.
"Любой человек, живущий в России, конечно, помнит и чтит свою веру и свои национальные корни, традиции. Но все мы граждане России", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.
"Нельзя допускать ситуации, когда национальные и религиозные особенности становятся выше законов государства, - акцентировал внимание он. - Но при этом важно, чтобы и сами законы учитывали национальные и религиозные особенности".
В связи с этим Володин напомнил, что "духовность и нравственность, традиционные семейные ценности, патриотизм (как национальная идея) являются фундаментальными основами" российского общества. "Это то, что объединяет нашу многонациональную, многоконфессиональную страну. Россия традиционно сложилась как сообщество, где в мире и согласии живут представители разных религий и национальностей, объединенные общей судьбой и общими планами на будущее", - сказал он.
В Государственной думе проходят юбилейные V Рождественские парламентские встречи, речь пойдет об изменениях в законодательстве, касающихся деятельности религиозных организаций, о преподавании основ православной культуры в российских школах.