Володин: национальные и религиозные особенности не должны быть выше законов государства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Национальные и религиозные особенности не должны ставиться выше законов государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на Рождественских парламентских встречах.

"Любой человек, живущий в России, конечно, помнит и чтит свою веру и свои национальные корни, традиции. Но все мы граждане России", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

"Нельзя допускать ситуации, когда национальные и религиозные особенности становятся выше законов государства, - акцентировал внимание он. - Но при этом важно, чтобы и сами законы учитывали национальные и религиозные особенности".

В связи с этим Володин напомнил, что "духовность и нравственность, традиционные семейные ценности, патриотизм (как национальная идея) являются фундаментальными основами" российского общества. "Это то, что объединяет нашу многонациональную, многоконфессиональную страну. Россия традиционно сложилась как сообщество, где в мире и согласии живут представители разных религий и национальностей, объединенные общей судьбой и общими планами на будущее", - сказал он.

В Государственной думе проходят юбилейные V Рождественские парламентские встречи, речь пойдет об изменениях в законодательстве, касающихся деятельности религиозных организаций, о преподавании основ православной культуры в российских школах.