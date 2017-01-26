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Захарова надеется на изменение "разнузданной риторики" Запада в отношении РФ

Политика
26 января, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что жесткая риторика не является выбором российской стороны
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия всегда приглашала зарубежных партнеров к серьезному диалогу, но порой вынуждена соответствующим образом реагировать на "разнузданную риторику" западной дипломатии. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, РФ всегда готова к диалогу. "Но, к сожалению, такая вот разнузданная риторика началась у наших западных коллег и почему-то стала преобладать вместо партнерства, сотрудничества и решения порой очень сложных и судьбоносных вопросов", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Будем надеяться, что должно что-то поменяться, потому что то, что сейчас переживает мир, и то, что сейчас переживают люди, требует безотлагательных мер и общих усилий. Это именно то, к чему мы призывали наших коллег и партнеров", - заключил она.

Захарова подчеркнула, что жесткая риторика - "не наш выбор", однако "мы вынуждены были комментировать абсолютно несуразные, подчас странные, нелепые высказывания наших западных коллег". "Конечно, комментировать это официальным, стандартным, традиционным языком просто было невозможно. Так что, каков был привет, таков был и ответ", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
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