МИД РФ при Трампе будет бороться против преследования россиян в третьих странах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Москва продолжит при новой администрации США активно работать по ситуациям россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Об этом заявил сегодня ТАСС уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы и дальше продолжим работу по защите и отстаиванию прав и законных интересов наших граждан за рубежом, - подчеркнул он. - Все ситуации остаются у нас под контролем, поэтому будем работать по ним".

Российский летчик гражданской авиации Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года, после чего тайно вывезен в США. В апреле 2011 года жюри присяжных признало его виновным в якобы имевшим место сговоре с целью транспортировки партии наркотиков. Ярошенко был приговорен к 20 годам тюрьмы.

Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США, россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке из Колумбии, которая в США считается террористической организацией. Спустя два года Бута экстрадировали в США, а в апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в $15 млн.