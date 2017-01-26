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Долгов: ситуация на Украине с правами человека усугубляется

Политика
26 января, 13:25 дата обновления: 26 января, 13:36 UTC+3
Реакция международных структур на происходящее должна быть более жесткой, считает уполномоченный МИД
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ситуация на Украине с правами человека остается тяжелой, а по некоторым направлениям даже усугубляется.

Об этом заявил ТАСС уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"Мы постоянно собираем информацию, фиксируем все нарушения прав российских граждан, которые, к сожалению, продолжаются, - констатировал дипломат. - Мы ведем мониторинг, стараемся оперативно реагировать на нарушения со стороны украинских властей".

"Этот мониторинг мы, естественно, будем продолжать, с особым вниманием по понятным причинам - к нарушениям прав наших граждан. Ситуация совершенно неудовлетворительная", - отметил он.

Долгов считает, что реакция международных структур на нарушения прав человека на Украине должна быть более жесткой. Он обратил внимание на то, что Москва поднимает эти вопросы на всех соответствующих площадках в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы. "Продолжим их поднимать", - заверил дипломат.

"Если в целом оценивать реакцию международного сообщества на нарушения прав человека на Украине, то в последнее время ее стало больше, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Но говорить об адекватности здесь трудно, потому что когда реакция адекватна, практические ее последствия должны ощущаться".

"Нарушения на Украине продолжаются, к сожалению, фиксируются неонацистские настроения, экстремистские выходки, - указал Долгов. - Это говорит о том, что реакция на правозащитную ситуацию на Украине должна быть еще более жесткой и решительной". "Что касается расследования преступлений, наша позиция не изменилась, - отметил уполномоченный МИД РФ. - Мы уверены, что расследования всех преступлений, в первую очередь включая Одессу, должны быть расследованы, а наказание виновных должно последовать".

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