Лавров оценил перспективы сирийского урегулирования как "неплохие"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил перспективы сирийского урегулирования.

"Неплохие", - ответил глава МИД на вопрос журналистов о перспективах урегулирования в Сирии после встречи в Астане.

На вопрос, какие необходимо предпринять шаги в дальнейшем, Лавров ответил: "работать, работать и еще раз работать".

Как сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, представители как внутренней, так и внешней оппозиции из Сирии приглашены на встречу с Сергеем Лавровым в Москве 27 января.