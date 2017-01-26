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Лавров оценил перспективы сирийского урегулирования как "неплохие"

Политика
26 января, 13:23 дата обновления: 26 января, 13:31 UTC+3
Глава МИД РФ на вопрос о дальнейших шагах ответил, что надо "работать, работать и еще раз работать"
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Замглавы МИД Турции Седат Онал, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, глава российской делегации Александр Лаврентьев, специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура и замминистра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари Джабер
Итоги "Астаны": важный шаг на пути к миру в Сирии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил перспективы сирийского урегулирования.

"Неплохие", - ответил глава МИД на вопрос журналистов о перспективах урегулирования в Сирии после встречи в Астане.

На вопрос, какие необходимо предпринять шаги в дальнейшем, Лавров ответил: "работать, работать и еще раз работать".

Как сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, представители как внутренней, так и внешней оппозиции из Сирии приглашены на встречу с Сергеем Лавровым в Москве 27 января.

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