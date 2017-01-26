Матвиенко: терроризм является угрозой, сопоставимой с гитлеровским фашизмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Международный терроризм представляет собой самую большую со времен Второй мировой угрозу, сопоставимую по своим возможным последствиям с гитлеровским фашизмом. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международному Дню памяти жертв Холокоста. Спикер Совфеда возложила цветы к монументу "Родина-мать" на Пискаревском мемориальном кладбище и присутствовала на молитве в Большой хоральной синагоге в память о жертвах блокады и Холокоста.

"Сегодня перед всеми нами встает угроза, сопоставимая по своим возможным последствиям с гитлеровским фашизмом, я имею в виду международный терроризм, - сказала она во время беседы с представителями еврейской общины Петербурга после молитвы. - Нельзя допустить распространения этого зла, мир должен дать ему решительный отпор".

"У международного сообщества есть все, чтобы дать отпор международному терроризму, разгромить его вооруженные формирования, ликвидировать идеологическую, политическую, социальную почву, на которой он вырастает", - подчеркнула спикер Совета Федерации. "Я убеждена - здравый смысл, понимание того, что терроризм представляет собой реальную угрозу США, Европе, всему международному сообществу, притом угрозу самую большую со времен Второй мировой войны, возьмет верх", - сказала Матвиенко. "Исторический пример создания глобальной антигитлеровской коалиции должен стать ярким ориентиром для политиков XXI века. Для его повторения в новых условиях нужна лишь добрая воля ведущих государств планеты", - сказала она.

27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 73 года назад Ленинград был освобожден от фашистских захватчиков после 872 дней блокады. В честь этого в городе состоится множество торжественных мероприятий.

В этот же день мировое сообщество вспоминает жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим. Международный День памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами еще более 90 государств.