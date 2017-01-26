Омбудсмен МИД РФ представил списки адвокатов в помощь гражданам РФ за рубежом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские граждане, выезжающие за границу или находящиеся за рубежом, могут отныне в случае необходимости воспользоваться составленными МИД России информационными списками адвокатов или юридических фирм, которые готовы оказать им правовую помощь. Соответствующий проект представил на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"Любой гражданин РФ, выезжающий за границу или находящийся за рубежом, в круглосуточном режиме безвозмездно может получить информацию об адвокатах и юридических фирмах за рубежом и полном спектре тех услуг, которые они оказывают по юридической защите, - отметил он. - Мы считаем, что доступ российских граждан к такому информационно-справочному материалу будет способствовать еще более эффективному обеспечению их прав и законных интересов в зарубежных странах. Работа по обеспечению прав и законных интересов российских граждан остается одним из приоритетных направлений деятельности МИД РФ. Мы реализуем в этой области соответствующие поручения и установки президента РФ".

Уполномоченный МИД РФ сообщил, что списки "носят унифицированный характер, на данный момент охватывают 145 стран мира и включают в себя порядка 1336 адвокатов и юридических фирм". По его словам, этот перечень является открытым и будет обновляться не реже одного раза в год.

"Списки носят сугубо справочно-информационный характер, - подчеркнул Долгов. - Они не являются рекомендацией МИД РФ о пользовании услугами тех или иных адвокатов и юридических фирм. Это не рекомендации, это информационное подспорье - списки содержат сведения об адвокатах и юридических фирмах, которые те добровольно предоставили о себе".

"Любой российский гражданин сам и исключительно сам принимает решение пользоваться услугами какого-то адвоката из списка или нет, - пояснил дипломат. - МИД, посольства или генконсульства РФ не несут ответственности за качество услуг, не оплачивают и не возмещают понесенных российскими гражданами расходов и издержек в связи с использованием информации из списка".

Перечень адвокатов и юридических фирм, готовых оказывать правовую помощь российским гражданам за рубежом, в том числе на безвозмездной основе, размещены на сайте МИД РФ, консульского департамента и сайтах российских загранпредставительств.