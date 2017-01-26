Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Милонов предлагает ввести новую памятную дату - День Февральской революции

Политика
26 января, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму
Поделиться
Материал из 1 страницы
Депутат Госдумы Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") предлагает учредить в РФ новую памятную дату - День Февральской революции - и отмечать ее 2 марта.

Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение нижней палаты.

Смотрите также

Милонов предлагает штрафовать за оскорбление жертв катастроф и терактов
Милонов вновь предложил ликвидировать телешоу "Дом-2"
Милонов выступил за разработку закона против вербовки детей в соцсетях

"Предлагается установить новую памятную дату России - 2 марта - День Февральской революции 1917 года. 2 марта 1917 года царь Николай Второй отрекся от престола", - пишет Милонов в пояснительной записке к законопроекту, размещенной в электронной базе документов Госдумы.

Отречение императора, отмечает депутат, "подвело итог начавшейся 26 февраля 1917 года Февральской революции и послужило отправной точкой к великому множеству трагических событий". "Трагические события 1917 года - травма российского общества. "Русский бунт, бессмысленный и беспощадный" стал синонимом разгула насилия", - подчеркивает автор инициативы.

Милонов напоминает, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в декабре прошлого года заявил, что уроки истории нужны, прежде всего, для примирения и укрепления общественного и политического согласия.

Другие новости по теме

"Коммунисты России" просят Госдуму принять закон об ответственности за отрицание революции
Володин: память о революциях 1917 г. не должна приводить к расколу в обществе
Путин распорядился подготовить мероприятия к столетию революции 1917 года

"Учитывая актуальность и значение исторических событий, которые должны служить уроками для дальнейшего развития нашей страны, проектом предлагается установить новую памятную дату - 2 марта - День Февральской революции 1917 года", - резюмирует единоросс.

Это не первая законотворческая инициатива, связанная с событиями 1917 года. Ранее непарламентская партия "Коммунисты России" предложила Госдуме принять закон, предусматривающий административную ответственность за отрицание фактов Октябрьской революции 1917 года, таких как штурм Зимнего дворца или исторический залп крейсера "Аврора".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
100-летие революции
Персоны
Милонов, Виталий Валентинович
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
2
МИД Украины недоволен искажением его позиции журналистами Reuters
3
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Новейший истребитель МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное
6
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
7
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
Темы дня
Реклама