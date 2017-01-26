Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев назначил Трубникова замминистра образования РФ

Политика
26 января, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
В 2014 году Григорий Трубников был назначен вице-директором Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Григория Трубникова заместителем министра образования и науки РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Трубникова Григория Владимировича заместителем Министра образования и науки Российской Федерации", - говорится в документе.

Смотрите также
Григорий Трубников
Источники: новым замглавы Минобрнауки может стать Григорий Трубников

Академик РАН Григорий Трубников с 2014 года является вице-директором Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

Трубников является автором и соавтором более 170 научных работ и обзоров. В 2010 году стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники за создание нового поколения ускорителей тяжелых ионов для релятивистской ядерной физики и инновационных ядерно-энергетических технологий (в составе коллектива).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
3
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
4
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
7
Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета
Темы дня
Реклама