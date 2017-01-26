Медведев назначил Трубникова замминистра образования РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Григория Трубникова заместителем министра образования и науки РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Трубникова Григория Владимировича заместителем Министра образования и науки Российской Федерации", - говорится в документе.

Академик РАН Григорий Трубников с 2014 года является вице-директором Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

Трубников является автором и соавтором более 170 научных работ и обзоров. В 2010 году стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники за создание нового поколения ускорителей тяжелых ионов для релятивистской ядерной физики и инновационных ядерно-энергетических технологий (в составе коллектива).