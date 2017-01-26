Медведев назначил Трубникова замминистра образования РФ

Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"Международная панорама 26 января, 20:34
Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка ЕвропыСпорт 26 января, 20:15
Топ-менеджмент "Роснефти" вложит 266 млн руб. в исследования для лечения онкобольных детейОбщество 26 января, 20:11
Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстраненииСпорт 26 января, 19:58
Президент Мексики не поедет в США на встречу с ТрампомМеждународная панорама 26 января, 19:56
Футболист Прудников расторг контракт с "Оренбургом" по взаимному соглашению сторонСпорт 26 января, 19:54
Ростуризм предлагает организовать на хадж прямые рейсы из Крыма в Саудовскую АравиюОбщество 26 января, 19:51
Каппеллини: размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничатьСпорт 26 января, 19:50
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-БабаПолитика 26 января, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Григория Трубникова заместителем министра образования и науки РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Трубникова Григория Владимировича заместителем Министра образования и науки Российской Федерации", - говорится в документе.
Академик РАН Григорий Трубников с 2014 года является вице-директором Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.
Трубников является автором и соавтором более 170 научных работ и обзоров. В 2010 году стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники за создание нового поколения ускорителей тяжелых ионов для релятивистской ядерной физики и инновационных ядерно-энергетических технологий (в составе коллектива).