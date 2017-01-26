Задержанный в Испании россиянин отверг обвинения в совершении противоправных действий

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МАДРИД, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Задержанный в Испании по запросу США гражданин РФ Станислав Лисов, подозреваемый в разработке вредоносного программного обеспечения, заявил, что не совершал никаких противоправных действий. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат россиянина Олег Губарев.
По словам юриста, в разговоре с ним Лисов сказал, что "не знает, что послужило основанием для подозрений со стороны властей США". Кроме того, гражданин РФ подчеркнул, что "не совершал никаких противоправных действий", отметил адвокат.
Россиянин был задержан в аэропорту Барселоны 13 января по запросу Вашингтона; теперь США должны предоставить Испании материалы по делу гражданина РФ, после чего испанский суд будет решать вопрос о его экстрадиции. "США должны в течение 40 дней с момента задержания Лисова предоставить Испании расширенные материалы по его делу. После того как материалы придут, судья (в Испании) будет рассматривать дело об экстрадиции", - сообщил ранее заведующий консульским отделом посольства России в Испании Андрей Константинов.
В настоящий момент Лисов находится в пенитенциарном центре № 3 Мадрида. "Жалоб у заключенного на условия содержания нет, ему позволено совершать телефонные звонки, при необходимости он также может пользоваться услугами тюремного врача, ему предоставлено трехразовое питание", - подчеркнул Константинов. "Продолжаем отслеживать развитие данного дела, поддерживаем контакты с руководством тюрьмы", - сказал дипломат.
По утверждению правоохранительных органов, россиянин вместе с другими лицами разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных". Ущерб от действий сети, к которой якобы принадлежал Лисов, составляет около $5 млн.