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Межмидовские консультации между РФ и Японией пройдут в Москве 1 февраля

Политика
26 января, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Стороны обсудят весь комплекс отношений между странами
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Консультации по линии внешнеполитических ведомств РФ и Японии состоятся в Москве 1 февраля. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Межмидовские консультации между Россией и Японией пройдут в Москве 1 февраля", - сказал он, отметив, что стороны обсудят весь комплекс российско-японских отношений, а также график визитов на текущий год.

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