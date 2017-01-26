Межмидовские консультации между РФ и Японией пройдут в Москве 1 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Консультации по линии внешнеполитических ведомств РФ и Японии состоятся в Москве 1 февраля. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Межмидовские консультации между Россией и Японией пройдут в Москве 1 февраля", - сказал он, отметив, что стороны обсудят весь комплекс российско-японских отношений, а также график визитов на текущий год.