Р24: Захарова заявила, что МИД РФ не получал от США информации по хакерским атакам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МИД РФ не получал от США никакой информации по хакерским атакам, несмотря на запросы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Несмотря на многочисленные обращения Сергея Лаврова к американским коллегам с просьбой предоставить хоть какую-то информацию по неким хакерским атакам, нам не было передано практически ничего", - сказала Захарова.

Спекуляции относительно хакеров, якобы действующих по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии. Окружение кандидата в президенты США от этой партии Хиллари Клинтон и американские СМИ утверждают, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры.

В Кремле причастность Москвы к этим взломам неоднократно опровергали.