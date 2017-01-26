Р24: Захарова заявила, что РФ считает ООН важнейшим гарантом сохранения стабильности

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Отстаивание роли ООН как гаранта сохранения мира и стабильности во всем мире остается приоритетом внешней политики России. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, ООН - это организация, гарантирующая баланс интересов в мире, это "не инструмент продвижения интересов одной страны или одной группы стран". "Это организация, которая должна гарантировать соблюдение всемирного баланса", - отметила она.
"Нашим приоритетом остается отстаивание ООН как гаранта международной стабильности, как важнейшего инструмента сохранения всемирного баланса, - подчеркнула Захарова. - Это заложено во внешнеполитической концепции, утвержденной президентом РФ. Это то, чем занимается МИД в ежедневном режиме".
Коснувшись разговоров о том, что президент США Дональд Трамп может сократить финансирование ООН, официальный представитель российского дипведомства предложила не спешить и дождаться, пока новая администрация США сформирует свой внешнеполитический курс.
Официальный представитель МИД РФ напомнила о том, что на протяжении последних десятилетий подходы Вашингтона к ООН менялись от попыток закрыть организацию за ненадобностью до стремления завоевать большинство в основных ООНовских структурах. Оба подхода ошибочны, считает она.
Что же касается финансирования, то, по мнению Захаровой, это "очень сложный вопрос, потому что США являются как главными спонсорами, так и главными должниками перед этой организацией". "Это очень сложный виртуально-финансовый вопрос, который требует уточнений, что подразумевается под сокращением финансирования - выплата долгов, сокращение программ, в которых участвуют США, - сказала она. - Требуются корректировки. Заявления должны быть конкретизированы".