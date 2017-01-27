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Госдума обсудит президентские поправки в антикоррупционное законодательство

Политика
27 января, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Проект, в частности, обязывает губернаторов проверять сведения о доходах муниципальных служащих
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума обсудит в пятницу в первом чтении президентский законопроект, предусматривающий внесение блока поправок в антикоррупционное законодательство. Он, в частности, обязывает губернаторов проверять сведения о доходах муниципальных служащих, распространяет нормы антикоррупционного законодательства на членов избиркомов с правом решающего голоса и снимает ограничения на управление госслужащими некоторыми видами некоммерческих организаций (НКО).

Муниципалитеты и избиркомы под контролем

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В частности, обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе муниципальных чиновников возлагается на глав регионов. В случае выявления несоблюдения ограничений и запретов, установленных в законодательстве, руководитель субъекта РФ должен будет обратиться с заявлением "о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд", подчеркивается в сопроводительных материалах к документу.

Требования антикоррупционного законодательства планируется распространить и на членов избирательных комиссий (в том числе ЦИК РФ) с правом решающего голоса. В качестве основания для прекращения их полномочий устанавливается несоблюдение запретов и ограничений, предусмотренных законом о противодействии коррупции, а именно наличие счетов за рубежом.

Абитуриенты вузов ФСБ отчитаются о доходах

Еще одна поправка, предлагаемая главой государства, вводит отчетность о доходах и имуществе в отношении лиц, поступающих в вузы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Граждане, поступающие в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, обязаны представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности", - говорится в проекте закона.

При этом новые требования не будут распространяться на тех, кто призывается на военную службу или поступает в вузы в системе МВД.

Чиновников допустят до партий

Документ также снимает ряд ограничений для госслужащих: им дается право управлять некоторыми видами некоммерческих организаций (НКО).

"Законопроектом предусматривается изменение подхода к запрету на участие лиц, замещающих государственные должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями", - пишет разработчик в пояснительной записке.

Так, в частности, указанным лицам разрешается быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, а также принимать участие в управлении ими.

Документ также оговаривает, что "участие в управлении политическими партиями указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-либо ограничений".

В настоящее время закон о государственной гражданской службе запрещает служащим заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, дачного, садоводческого товарищества и т.д.). Теперь список исключений пополняется "участием в управлении политической партии" и "участием в общем собрании членов иной общественной организации".

Кроме этого, инициативой главы государства предлагается разрешить военнослужащим и сотрудникам ОВД на безвозмездной основе участвовать в управлении общественно- государственными объединениями, деятельность которых направлена на развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

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