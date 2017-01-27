Лавров встретится в Москве с основными группами сирийской оппозиции

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проведет встречу с представителями групп сирийской оппозиции, чтобы проинформировать их об итогах переговоров в Астане и обсудить пути дальнейшего урегулирования в Сирии.
Как отметил Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме 25 января, "чтобы никто не подозревал РФ, Турцию, Иран (страны-гаранты, принявшие итоговое заявление на переговорах в Астане. - Прим. ТАСС) в том, что мы подменяем астанинским процессом все, что до сих пор было сделано, мы пригласили на пятницу всех оппозиционеров из числа политической оппозиции, которые пожелают приехать, и мы их пробрифингуем о том, что произошло в Астане и как мы видим позитивное развитие процесса Астаны в дальнейшем".
Лидер "Народного фронта за перемены и освобождение", представитель "московской группы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль сообщил ТАСС, что сирийская оппозиция на встрече с Лавровым будет представлена "московской", "каирской", "астанинской", "хмеймимской" группами оппозиции (названия по месту их проведения организационных встреч, "астанинская" группа сложилась по итогам встреч в Астане представителей оппозиции в 2015 году, не следует путать с участниками встречи в Астане 23-24 января 2017 года. - Прим. ТАСС).
Кроме того, ожидается участие курдской Партии демократического союза (ПДС, поддерживает курдские отряды на северо-востоке Сирии, в апреле 2016 года объявившие об односторонней федерализации. - Прим. ТАСС), приглашены также представители курдского Национального совета (базируется в Стамбуле и выступает оппонентом ПДС, в женевских переговорах в 2016 году его члены принимали участие вместе с Высшим комитетом по переговорам, ВКП. - Прим. ТАСС).
Вопрос участия самого ВКП пока остается не ясен, хотя приглашения его представителям направлены были. Вечером в четверг в пресс-службе ВКП не смогли уточнить ТАСС, будут ли члены комитета на встрече с Лавровым.
Джамиль не исключил, что после встречи с Лавровым может состояться отдельная встреча сирийской оппозиции для обсуждения предстоящих в феврале переговоров в Женеве, в том числе возможности формирования одной делегации.
Как отмечал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, "если они (представители сирийской оппозиции. - Прим. ТАСС) здесь между собой будут общаться, мы это будем только приветствовать, потому что сейчас очень актуальный вопрос, как они будут участвовать в возобновляющихся женевских переговорах".
23-24 января в Астане прошли переговоры с участием правительства Сирии и вооруженных групп оппозиции, России, Ирана, Турции, спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посла США в Казахстане в качестве наблюдателя. Основной задачей было поддержание и укрепление режима перемирия. По итогам встречи РФ, Иран и Турция согласовали создание механизма мониторинга режима прекращения огня.
Укрепление режима перемирия, как ожидается, должно снять с повестки дня сирийского урегулирования военные вопросы, а также облегчить решение гуманитарных проблем. Это должно позволить участникам переговоров в Женеве, запланированных на февраль, сосредоточиться на проблемах политического урегулирования.
Актуальным вопросом перед Женевой остается формат участия в переговорах оппозиции. Ранее она была представлена несколькими группами. Отсутствие единства в рядах оппозиции в делегации правительства Сирии не раз называли препятствием для перехода к прямым переговорам.