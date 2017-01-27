Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января

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Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 январяПолитика 27 января, 9:18
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на субботу, 28 января. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, я подтверждаю это", - сказал Песков.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что первый телефонный разговор Трампа, вступившего 20 января в должность президента США, с Путиным состоится в субботу.
В четверг Трамп в интервью телекомпании Fox News сказал, что вскоре сможет поговорить с лидером российского государства. "Он (Путин) позвонил мне, когда я одержал победу. Мы еще не побеседовали. Но, как я понимаю, вскоре побеседуем", - сказал Трамп.
В этом же интервью он подчеркнул, что улучшение отношений между США и Россией пойдет на пользу обоим государствам. "Я не знаю Путина. Но если мы поладим с Россией, то это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас, - заявил Трамп. - Мы вместе вышибем дух из ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)".