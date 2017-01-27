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КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича

Политика
27 января, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Денис Вороненков по собственной инициативе связался с генпрокурором Украины и дал показания против бывшего главы государства
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Денис Вороненков

Денис Вороненков

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Коммунистическая партия РФ будет разбираться в ситуации с бывшим депутатом Госдумы от компартии Денисом Вороненковым, который якобы дал Генеральной прокуратуре Украины показания против экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом в пятницу сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ, депутат Владимир Кашин.

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Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к ГПУ, написала, что Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко" и дал показания по делу о госизмене против Януковича. При этом издание отмечает, что украинские СМИ сообщили о переезде Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.

"Будем смотреть", - сказал Кашин.

Он выразил сомнения в том, что Вороненков действительно эмигрировал и дал показания. "Во-первых, сомнительно, что Вороненков туда уехал, а во-вторых, какие он может дать показания - он не настолько близко знаком с Януковичем. Может быть он может выразить какую-то точку зрения, но я думаю, что это по большому счету очередная "утка". Сомневаюсь, что он давал какие-то показания ГПУ", - сказал зампред ЦК КПРФ, комментируя публикацию в "Коммерсанте".

Отвечая на просьбу охарактеризовать Вороненкова, Кашин указал, что бывший депутат Госдумы "человек военный, системный, достаточно закрыт". "Вместе с тем я думаю, что он достаточно взвешен, чтобы не говорить глупостей", - отметил Кашин.

Собеседник агентства подчеркнул, что Вороненков изначально входил только во фракцию КПРФ в Госдуме, затем вступил и в партию.

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