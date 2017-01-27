КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича

Лавров: российский проект конституции САР обобщает предложения правительства и оппозицииПолитика 27 января, 10:03
Все мы здесь не в своем уме: тест в честь 185-летия Льюиса КэрроллаКультура 27 января, 10:00
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против ЯнуковичаПолитика 27 января, 9:54
Все вертолетные рейсы на Ямале отменены из-за штормового предупрежденияНовости Урала 27 января, 9:52
ЦБ отозвал лицензии у страховых компаний "Вектор" и "Максимус"Экономика и бизнес 27 января, 9:39
"Лейкерс" проиграли "Юте" в матче НБА, Мозгов набрал девять очковСпорт 27 января, 9:34
"Эдмонтон" прервал шестиматчевую победную серию "Сан-Хосе" в НХЛСпорт 27 января, 9:22
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 январяПолитика 27 января, 9:18
Социальный центр адаптации бездомных в Москве назовут в честь доктора ЛизыОбщество 27 января, 8:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Коммунистическая партия РФ будет разбираться в ситуации с бывшим депутатом Госдумы от компартии Денисом Вороненковым, который якобы дал Генеральной прокуратуре Украины показания против экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом в пятницу сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ, депутат Владимир Кашин.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к ГПУ, написала, что Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко" и дал показания по делу о госизмене против Януковича. При этом издание отмечает, что украинские СМИ сообщили о переезде Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.
"Будем смотреть", - сказал Кашин.
Он выразил сомнения в том, что Вороненков действительно эмигрировал и дал показания. "Во-первых, сомнительно, что Вороненков туда уехал, а во-вторых, какие он может дать показания - он не настолько близко знаком с Януковичем. Может быть он может выразить какую-то точку зрения, но я думаю, что это по большому счету очередная "утка". Сомневаюсь, что он давал какие-то показания ГПУ", - сказал зампред ЦК КПРФ, комментируя публикацию в "Коммерсанте".
Отвечая на просьбу охарактеризовать Вороненкова, Кашин указал, что бывший депутат Госдумы "человек военный, системный, достаточно закрыт". "Вместе с тем я думаю, что он достаточно взвешен, чтобы не говорить глупостей", - отметил Кашин.
Собеседник агентства подчеркнул, что Вороненков изначально входил только во фракцию КПРФ в Госдуме, затем вступил и в партию.