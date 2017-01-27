Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Межсирийские переговоры в Женеве перенесены на конец февраля

Политика
27 января, 10:10 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Межсирийские переговоры в Женеве перенесены с 8 февраля на конец месяца. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями сирийской оппозиции.

"Вновь эта дата была перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Россия: времена года
Льюис Кэрролл
Все мы здесь не в своем уме: тест в честь 185-летия Льюиса Кэрролла
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
5
Мэй призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы"
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама