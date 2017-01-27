Межсирийские переговоры в Женеве перенесены на конец февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Межсирийские переговоры в Женеве перенесены с 8 февраля на конец месяца. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями сирийской оппозиции.

"Вновь эта дата была перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца", - сказал он.