РФ направила турецкой стороне запрос по факту суда над россиянами

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АНКАРА, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генконсульство РФ в Стамбуле запросило турецкую сторону предоставить информацию о суде над россиянами, обвиняющимися в причастности к террористической деятельности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.
"Турецкая сторона не информировала генконсульство о начале судебного процесса и задержании граждан РФ. Мы направили по данному факту запрос в компетентные органы Турции", - сообщили дипломаты.
25 января газета Hurriyet сообщила, что девять человек, включая семерых граждан РФ, предстали перед судом по обвинению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также в подготовке терактов на территории Турции.
По ее данным, подозреваемые планировали совершить атаки в июне 2016 года, но были схвачены турецкими спецслужбами. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно обвинительному заключению, теракты планировалось совершить с помощью моделей самолетов, способных перевозить до 50 кг взрывчатки, которая была переправлена в Стамбул из провинции Шанлыурфа на границе с Сирией.
Издание отмечает, что на скамье подсудимых находятся Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ.