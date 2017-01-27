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Генерал ФСБ отметил в СБ ООН важность координации спецслужб для защиты информпространства

Политика
27 января, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Валерий Домнин обратил внимание на возможности созданного на базе НАК международного банка данных по противодействию терроризму
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спецслужбам необходимо улучшать взаимодействие для защиты информационного пространства от терроризма. Об этом сообщил начальник управления международного сотрудничества службы оперативной информации и международных связей ФСБ России генерал-майор Валерий Домнин, выступивший в штаб-квартире Совета Безопасности ООН.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, Домнин выступил перед членами контртеррористического комитета СБ ООН с докладом о совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, которое ежегодно проводится в РФ под эгидой ФСБ. Он проинформировал членов комитета об итогах работы 15-го совещания, состоявшегося в июле 2016 года в Санкт-Петербурге.

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"Представитель ФСБ России доложил о проводящейся работе по повышению эффективности информационного обмена в борьбе с иностранными боевиками-террористами, который осуществляется в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2178. В данном контексте он обратил внимание на возможности созданного на базе Национального антитеррористического комитета (НАК) международного банка данных по противодействию терроризму", - рассказали в ЦОС.

При этом представитель ФСБ подчеркнул важность оптимизации взаимодействия специальных служб в интересах защиты национальных информационных пространств от террористических посягательств.

Домнин также отметил, что РФ уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности на предстоящем в этом году Кубке конфедераций ФИФА, а также во время чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. Он сообщил о действующей рабочей группе экспертов спецслужб и правоохранительных органов по обеспечению безопасности крупных международных мероприятий, деятельность которой предполагает обмен информацией в отношении реальных и потенциальных угроз, а также совместное реагирование на них.

Члены контртеррористического комитета СБ ООН были проинформированы о том, что очередное совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов пройдет в РФ в 2017 году.

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