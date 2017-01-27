Захарова: никто не собирается спорить с сирийцами по вопросу конституции страны

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Никто не собирается спорить с самими сирийцами по вопросу конституции Сирии.

Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва не навязывает свои решения, а лишь предлагает ускорить столь сложную работу по подготовке такого документа, - отметила дипломат, комментируя проект конституции, предложенный Россией. - Никто не собирается спорить с самим сирийцами по этим суверенным для Сирии вопросам".

"Одновременно российские эксперты предложили возможные варианты для подобных изысканий, которые основаны на международных правовых подходах к сирийскому урегулированию, которые были заявлены в решениях СБ ООН и Международной группы поддержки Сирии", - пояснила Захарова.

"Можно соглашаться с тем, что было представлено в Астане, можно не соглашаться, - отметила официальный представитель МИД РФ. - Важно, чтобы был запущен процесс обсуждения будущего проекта сирийской конституции, должен начаться широкий процесс обсуждения".

"Никто не собирается спорить с самим сирийцами по этим суверенными для Сирии вопросам", - подчеркнула дипломат.