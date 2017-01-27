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Захарова назвала вынесенный в Литве приговор россиянину выполнением политического заказа

Политика
27 января, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала вынесенный в отношении гражданина РФ приговор по событиям в Вильнюсе в 1991 году
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Литовские власти используют правосудие для выполнения политического заказа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вынесенный в отношении гражданина РФ приговор по событиям в Вильнюсе в 1991 году.

"Вынесенное на днях решение апелляционного суда Литвы по этому делу заочно осуждает гражданина России Владимира Разводова к 12 годам лишения свободы за якобы совершенные им в 1991 году преступления, - сказала она. - Мы расцениваем это решение как продолжение порочной линии официального Вильнюса на использование правосудия для политического заказа".

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Захарова напомнила, что "в июне 2015 года Вильнюсский окружной суд неожиданно и к явному неудовлетворению литовских властей оправдал россиянина по предъявленным ему обвинениям в совершении "военных преступлений и преступлений против человечности".

"Теперь этот якобы неправильный приговор, который не пришелся ко двору в Литве, пересмотрен, российский гражданин осужден, - отметила она. - Вот такое вот правосудие".

В 2015 году Вильнюсский окружной суд заочно оправдал граждан РФ Болеслава Макутыновича и Разводова и не согласился назначить им наказание за "преступления против человечности и военные преступления", якобы совершенные в 1991 году. Суд отметил, что, согласно международному праву, инкриминируемые россиянам преступные деяния могли бы быть совершены лишь в условиях войны или оккупации. Прокуратура с такой трактовкой положений национального и международного права не согласилась и подала жалобу на оправдательное решение. Апелляционный суд 24 января заявил, что события 1991 года должны трактоваться как агрессия СССР против Литвы.

Подозрения в отношении Макутыновича и Разводова касались январских событий 1991 года в Вильнюсе, в результате которых во время политического двоевластия погибли 14 человек. Их также обвиняли в причастности к гибели в июле 1991 года семи литовских пограничников и таможенников на КПП "Медининкай" на литовско-белорусской границе.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
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