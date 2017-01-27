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Захарова: ситуация с задержанием корреспондента RT в Вашингтоне вызывает озабоченность

Политика
27 января, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что инцидент будет тщательно расследован
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ситуация с задержанием корреспондента RT Александра Рубинштейна в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа 20 января вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта ситуация вызывает серьезную озабоченность, - сказала дипломат. - Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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