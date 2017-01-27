Захарова: ситуация с задержанием корреспондента RT в Вашингтоне вызывает озабоченность

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ситуация с задержанием корреспондента RT Александра Рубинштейна в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа 20 января вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта ситуация вызывает серьезную озабоченность, - сказала дипломат. - Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован".