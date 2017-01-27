Госдума включила в закон о госзащите участвовавших в борьбе с терроризмом военных

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла закон, который разрешает осуществлять государственную защиту в отношении военных, участвовавших в борьбе против терроризма, а также военнослужащих военной полиции, которые задерживали вооруженных преступников.

Закон расширяет круг лиц, в отношении которых может быть осуществлена госзащита, пояснил ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Речь идет о военнослужащих органов военной полиции Вооруженных сил, принимавших участие в пресечении действий вооруженных преступников, военнослужащих ВС, участвовавших в борьбе с терроризмом, а также военнослужащих органов внешней разведки, принимавших участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности РФ.

"Все, кто сегодня борется с терроризмом, в высшей степени достойны уважения, благодарности и поддержки, особенно со стороны государства, поэтому включить в список лиц, подлежащих госзащите, военнослужащих Вооруженных сил России, сотрудников органов военной полиции и внешней разведки РФ, принимающих непосредственное участие в контртеррористических и других специальных операциях внутри страны и за ее пределами (в том числе в Сирийской Арабской Республике), считаю справедливым и необходимым, - подчеркнул Пискарев. - Мы просто обязаны взять под крыло всех, кто противостоит этой мировой заразе в виде терроризма".

Кроме того, законом предлагается "определить порядок применения мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение, при наличии данных об угрозе его безопасности", отмечается в сопроводительных материалах.

Предусмотрены также увеличение срока проведения проверки по фактам, изложенным в заявлении (сообщении) о применении мер безопасности, и обязательность участия органов, осуществляющих меры безопасности, в процедуре проверки такого заявления. При этом предлагается установить возможность немедленного принятия решения о применении мер безопасности в отношении защищаемого лица в случаях, не терпящих отлагательства.

Предполагается, что реализация инициативы повысит эффективность применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц.