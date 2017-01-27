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Депутат Луговой предложил уголовно наказывать за обещание дачи взятки

Политика
27 января, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Андрей Луговой также предложил другим фракциям поддержать данный законопроект на стадии его подготовки
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) предложил палате ввести уголовную ответственность за обещание дачи взятки. Он сообщил, что уже готовит соответствующий законопроект и предложил коллегам к нему присоединиться.

"В первую очередь я говорю об обещании и предложении взятки", - сказал Луговой в пятницу на заседании палаты, выступая от фракции при рассмотрении блока президентских антикоррупционных поправок. Парламентарий напомнил, что данный вопрос неоднократно обсуждался, в том числе на площадке Госдумы.

"Подписав соответствующую конвенцию ООН, Россия добровольно согласилась ввести ответственность за такого рода деяния, но фактически ничего не предприняла, хотя опасность этих деяний очевидна", - продолжил Луговой. По его словам, именно с "обещания и предложения взятки начинается любой коррупционный сценарий, именно они являются началом коррупционной "карьеры" чиновника". "Наша задача как законодателей - пресечь данное поведение", - подчеркнул политик.

"Мы сейчас имеем абсурдную ситуацию. Сегодня обещание взятки признается приготовлением к преступлению, которое наказуемо только в случаях, если дело касается только тяжкой или особо тяжкой статьи - то есть, от 5 лет и более", - пояснил депутат. Что же касается коррупционных деяний, то за многие из них санкции не превышают 5 лет, напомнил он. "А это означает, что предложение или обещание этой взятки не наказуемо", - добавил Луговой.

"Мы на самом деле с коллегами готовим для внесения такой законопроект", - подтвердил парламентарий, предложив другим фракциям поддержать его на стадии подготовки.

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