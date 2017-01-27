В Кремле ничего не известно о намерении Трампа снять санкции с России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о намерении президента США Дональда Трампа снять санкции с России.

"Нет, ничего об этом неизвестно", - сказал представитель Кремля журналистам. И добавил: "Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности".