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В Кремле ничего не известно о намерении Трампа снять санкции с России

Политика
27 января, 13:18 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что информация о снятии санкций соответствует действительности
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о намерении президента США Дональда Трампа снять санкции с России.

"Нет, ничего об этом неизвестно", - сказал представитель Кремля журналистам. И добавил: "Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Санкции в отношении России
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