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Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию

Политика
27 января, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что российского лидера ждет серия поездок по Центральноазиатским республикам
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию.

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"Это будет целая серия поездок по Центральноазиатским республикам", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о подготовке визитов Путина в Таджикистан и Киргизию.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял о том, что президент России собирается посетить Таджикистан, ряд СМИ также сообщали о подготовке визита в Киргизию.

"Действительно, президент совершит несколько поездок, - прокомментировал эту информацию Песков. - Будет также визит в Таджикистан. Мы придаем большое значение подготовке и в рамках этой подготовки как раз проводится заседание межправкомиссии. Это действительно, как сказал Шувалов, состоится в достаточно ближайшее время". О дате визита будет сообщено позже, после согласования с Душанбе.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Киргизия Таджикистан
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