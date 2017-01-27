Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию.

"Это будет целая серия поездок по Центральноазиатским республикам", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о подготовке визитов Путина в Таджикистан и Киргизию.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял о том, что президент России собирается посетить Таджикистан, ряд СМИ также сообщали о подготовке визита в Киргизию.

"Действительно, президент совершит несколько поездок, - прокомментировал эту информацию Песков. - Будет также визит в Таджикистан. Мы придаем большое значение подготовке и в рамках этой подготовки как раз проводится заседание межправкомиссии. Это действительно, как сказал Шувалов, состоится в достаточно ближайшее время". О дате визита будет сообщено позже, после согласования с Душанбе.