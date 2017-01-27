Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию

Агент: вариант перехода футболиста ЦСКА Траоре в другой клуб существуетСпорт 27 января, 14:54
Time: Горбачев предложил ООН принять резолюцию против ядерной войныМеждународная панорама 27 января, 14:52
Вместимость "Фетисов-Арены" для проведения матчей КХЛ увеличится до 7 тыс. человекСпорт 27 января, 14:49
РПЦ: в Совфеде неверно интерпретировали предложение патриарха о банках для бедныхОбщество 27 января, 14:45
Вопрос отстранения российских тяжелоатлетов обсудят после решения CASСпорт 27 января, 14:41
Все три российских экипажа саней-двоек пробились в финал ЧМ в спринтеСпорт 27 января, 14:35
Томские школьники первыми протестировали 3D-принтер для печати в невесомостиСибирь 27 января, 14:35
Генменеджер ХК "Адмирал": клуб соблюдает график перечисления зарплат игрокамСпорт 27 января, 14:28
Саночница Иванова стала единственной из россиянок, пробившейся в финал спринта на ЧМСпорт 27 января, 14:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию.
"Это будет целая серия поездок по Центральноазиатским республикам", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о подготовке визитов Путина в Таджикистан и Киргизию.
Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял о том, что президент России собирается посетить Таджикистан, ряд СМИ также сообщали о подготовке визита в Киргизию.
"Действительно, президент совершит несколько поездок, - прокомментировал эту информацию Песков. - Будет также визит в Таджикистан. Мы придаем большое значение подготовке и в рамках этой подготовки как раз проводится заседание межправкомиссии. Это действительно, как сказал Шувалов, состоится в достаточно ближайшее время". О дате визита будет сообщено позже, после согласования с Душанбе.