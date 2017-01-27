ФСБ готова к отражению хакерских атак на критическую инфраструктуру РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ готова к отражению хакерских атак на объекты критической инфраструктуры РФ. Об этом заявил статс- секретарь - заместитель директора ФСБ России Дмитрий Шальков, представляя на заседании Госдумы пакет правительственных законопроектов "О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ".

"Хочу пояснить, что мы готовы к отражению хакерских атак, какого-то промежуточного времени на разгон нам не понадобится", - сказал представитель спецслужбы. Отвечая на вопрос депутатов о финансировании соответствующей деятельности, он уточнил, что "средства из государственного бюджета уже на решение этих вопросов выделены, это так называемая программа по обнаружению и противодействию компьютерным атакам". "У нас уже эти деньги есть, мы работаем", - подтвердил Шальков.

Замглавы ФСБ также отметил, что "в рамках реализации закона будет использоваться только отечественное оборудование".

Проектом базового закона устанавливаются "основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия госорганов РФ в области обеспечения ее безопасности, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов. Предполагается, что безопасность КИИ РФ и ее объектов обеспечивается за счет "определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности КИИ РФ", а также "разработки критериев категорирования объектов КИИ, показателей этих критериев и порядка категорирования объектов КИИ".

Пакет законопроектов включает поправки в Уголовный кодекс (УК), которыми предлагается ввести наказание до 10 лет лишения свободы за создание программ для атак на КИИ РФ.

Расследование DDoS-атак на банки

Дмитрий Шальков сообщил, что по факту DDoS- атаки на ряд крупных банков РФ в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело.

"По данному факту возбуждено, как вам известно, уголовное дело, ведется предварительное следствие", - сказал замглавы спецслужбы, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе рассмотрения пакета правительственных законопроектов "О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ".

Он напомнил, что в период с 8 по 14 ноября 2016 года была совершена "массированная атака на финансовый сектор России". Объектами действий хакеров стали Сбербанк, Росбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Московская биржа, и другие, перечислил Шальков.

Информацию об этих хакерских атаках Банк России передал в правоохранительные органы.