Путин обсудил с Совбезом РФ отношения России и США и сирийское урегулирование

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России текущее состояние российско-американских отношений.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Состоялся обмен мнениями по текущему состоянию российско-американских отношений", - сказал он. Ранее Песков сообщил, что на субботу, 28 января, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь также отметил, что президент обсудил с постоянными членами Совбеза итоги состоявшихся в Астане 23-24 января межсирийских переговоров. "Обсуждались итоги астанинских переговоров, а также перспективы дальнейших усилий по сирийскому политическому урегулированию", - сообщил он. "Была отмечена важность согласия всеми сторонами указанных переговоров о невозможности военного решения сирийской проблемы", - подчеркнул пресс-секретарь.
Также, по словам Пескова, "обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня". В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.