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Петр Толстой возглавил делегацию РФ в ПА ОБСЕ

Политика
27 января, 15:08 дата обновления: 27 января, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Кандидатура вице-спикера Госдумы была поддержана на собрании участников делегации
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") был избран руководителем делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Его кандидатура была поддержана на собрании участников делегации - депутатов и членов СФ.

"Было принято решение, что делегацию возглавлю я как заместитель председателя Госдумы", - сказал журналистам сам Толстой. Он подтвердил, что делегация РФ примет участие в зимней сессии ПА ОБСЕ, которая состоится в конце февраля в Вене.

"Установка и председателя Госдумы, и руководства страны заключается в том, что мы должны вести диалог с нашими западными партнерами на всех площадках, где это возможно, - добавил политик. - Поэтому будем вести конструктивный диалог и отстаивать свою позицию".

Парламентарий выразил надежду на то, что ситуация с неучастием делегации РФ в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) скоро изменится, и ПАСЕ внесет изменения в свой регламент, которые бы защитили национальные делегации от лишения их прав.

"Мы наблюдали за работой коллег в ПАСЕ, но комментировать нечего", - сказал Толстой, отвечая на вопрос журналистов о том, следил ли он за завершающейся 27 января сессией ПАСЕ в Страсбурге. "Я считаю, что работа ПАСЕ без России не может являться полноценной и продуктивной. Будем надеяться, что скоро эта ситуация будет изменена", - добавил он.

По словам парламентария, вопрос о делегации РФ в ПАСЕ 27 января не обсуждался. "Пока он неактуален, пусть ПАСЕ меняет регламент, тогда будем смотреть по поводу нашей делегации", - пояснил Толстой.

Совет Думы в конце ноября 2016 года утвердил состав делегации от нижней палаты парламента в ПА ОБСЕ согласно межфракционному квотному принципу. От "Единой России" в нее вошли семь человек (Николай Ковалев, Геннадий Онищенко, Николай Брыкин, Петр Толстой, Артем Туров, Павел Федяев и Александр Фокин), а от остальных фракций - по одному депутату (Алексей Корниенко от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Рыжак от "Справедливой России").

23 января Толстой подтвердил, что его кандидатура в числе прочих рассматривается на пост главы делегации РФ в ПА ОБСЕ. Ранее также стало известно, что "Единая Россия" собирается выдвинуть его на пост руководителя российской делегации в ПАСЕ.

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Персоны
Толстой, Петр Олегович
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