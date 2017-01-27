Госдума запрещает менять КоАП комплексными поправками в отдельные законодательные акты

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект закона, который запрещает вносить изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) путем комплексных поправок в отдельные законодательные акты.

Как пояснил на заседании глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "законопроектом предлагается предусмотреть, что внесение изменений в КоАП РФ, а также приостановление и признание утратившими силу его положений осуществляются только отдельными федеральными законами". "Положения, предусматривающие внесение изменений в КоАП РФ, приостановление или признание утратившими силу его положений, не могут быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих, признающих утратившими силу другие законодательные акты РФ или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования", - отметил Крашенинников.

Глава комитета добавил, что "законопроект разработан в целях предотвращения случаев внесения изменений и дополнений несистемного, фрагментарного характера в КоАП РФ". По его словам, совершенствование административного права не может производиться без учета общих положений КоАП, а также без анализа эффективности существующих мер ответственности и обстоятельств, способствующих противоправному поведению лиц. "Однако на практике бывают случаи, когда некоторые субъекты законодательной инициативы поспешно, без должной проработки вносят законопроекты либо поправки к рассмотрению законопроектов во втором чтении, направленные на проектирование новых составов административных правонарушений или усиление ответственности за уже существующие административные проступки", - указал Крашенинников. Принятые таким образом непроработанные законы могут создавать угрозу ущемления прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, предостерег депутат.

Он также напомнил, что ранее аналогичные нормы были приняты в отношении Уголовного, Уголовно-процессуального и Гражданского кодексов РФ.