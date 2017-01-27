Рогозин: в Приднестровье нужно прежде всего снимать "элементы блокады" прав граждан

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии и представитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин считает, что в Приднестровье нужно прежде всего снимать "элементы блокады" прав граждан.

Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским в Доме правительства РФ.

"Мы с вами говорим о том, что крайне важна тактика малых дел. То есть с точки зрения просто прав людей, проживающих в Приднестровье, социально-экономических прав, там есть элементы блокады, изоляции, вот это надо прежде всего снимать. Если это получится, мы будем очень этому рады и будем этому способствовать", - сказал Рогозин.

Рогозин напомнил о прошедших недавно переговорах президента РФ Владимира Путина с главой Молдавии Игорем Додоном, которые назвал "очень содержательными".

"Отрадно, что господин Додон много говорил о Приднестровье, о желании в Кишиневе нормализовать отношения. Я знаю, что у вас с ним (Додоном) тоже встреча состоялась в Бендерах. Тоже, наверное, правильно, поэтому, в целом, мы понимаем те ограничения, с которыми столкнулся господин Додон непосредственно в Кишиневе, но все равно, важно, что большинство людей проголосовало за такого политического деятеля, который хотел бы восстановить отношения с Российской Федерацией и тем более заняться улучшением отношений с Приднестровьем. Поэтому это мы, конечно, будем максимально приветствовать", - заключил Рогозин.

В свою очередь Красносельский сообщил о начале реализации декларированной им программы, в том числе, по социальному положению граждан.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.