Глава французской ассоциации получил награду МИД РФ за вклад в развитие деловых связей

ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Президент ассоциации французского коневодства граф Доминик де Беллег стал кавалером российской награды. На торжественной церемонии в Париже в пятницу вечером ему был вручен почетный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество".

Поздравив лауреата, посол РФ во Франции Александр Орлов отметил, что этого отличия видный французский предприниматель и общественный деятель удостоен по решению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. "Вы много сделали для развития российско-французских связей", - подчеркнул дипломат.

По словам главы французской ассоциации, ее участники придают особое значение укреплению деловых и дружественных отношений с российскими партнерами.

"Мы дорожим сложившимися контактами с российскими коллегами, часто встречаемся, работаем над совместными проектами, - отметил он. - У России есть чему поучиться, это, в частности, касается сохранения большого разнообразия прекрасных пород лошадей".

Де Беллег напомнил, что в последние годы на Венсенском ипподроме в Париже регулярно проводятся Дни России. Программа этого популярного праздника включает показательные выступления русских троек, заезд на знаменитых орловских рысаках.

"Русская тройка - символ России, - заметил президент ассоциации. - Нельзя не восхищаться и великолепной орловской породой, результатами усилий, которые предпринимают наши русские друзья для того, чтобы постоянно ее совершенствовать".

Среди тех, кто поздравил награжденного, была легендарная российская наездница и тренер Алла Ползунова. "В конном спорте Алла Михайловна является непререкаемым авторитетом, - сказал глава французской ассоциации. - Меня глубоко тронуло ее присутствие на этой церемонии".

В беседе с корреспондентом ТАСС, граф де Беллег отметил, что дружба с Россией - передается в его семье из поколения в поколение. "Моих родителей интересовало все, что происходило в России, - рассказал он. - Таким же было отношение и в доме моей жены, где всегда гордились тем, что ее прадед получил от императора Николая II русский паспорт".

В планы французской ассоциации, сообщил де Беллег, входит поддержка рысистых бегов на российских ипподромах. "Во Франции такие соревнования очень популярны, - заметил он. - Думаю, что и в России интерес к ним будет расти".