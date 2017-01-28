Косачев назвал фантасмагорией сообщение о попытке повлиять на Нобелевский комитет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новость о том, что норвежская контрразведка расценила встречу российских дипломатов с новым главой Норвежского нобелевского комитета как попытку российских спецслужб повлиять на него, является фантасмагорической. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее норвежские СМИ сообщили, что контрразведка страны расценивает такую встречу как попытку российских спецслужб повлиять на Нобелевский комитет с тем, чтобы президент Украины Петр Порошенко не стал номинантом.

"Такое впечатление, что натовские контрразведки негласно соревнуются друг с другом, кто хлеще "отмочит". Во всех элементах этой новости - какая-то фантасмагория", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

"Контакты с Нобелевским комитетом - обычная дипломатическая практика. Я сам, работая в МИДе на скандинавском направлении, неоднократно в свое время встречался с предыдущим секретарем Микаелем Сульманом, и никто из этого не делал никакого номера. Такие встречи - рутинная дипломатическая работа", - добавил сенатор.

Косачев также напомнил, что имена номинантов из так называемого "длинного списка" премии никогда не публикуются и никому не известны вплоть до присуждения премий. Имя Порошенко нигде не фигурировало и по определению не могло быть известно непосвященным, включая российских дипломатов, заключил сенатор.

"Так что смахивает скорее на заранее спланированную спецоперацию норвежских разведслужб против России, не иначе", - добавил глава комитета.