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В Москве и Дамаске видят предпосылки для эффективных межсирийских переговоров

Политика
28 января, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Таковы итоги встречи заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова и посла Сирии в Москве Рияда Хадада
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хадад отметили вклад встречи в Астане в будущее межсирийских переговоров. О встрече дипломатов сообщается  на сайте российского МИД.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии в свете итогов Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, создающих благоприятные предпосылки для налаживания инклюзивного межсирийского переговорного процесса в Женеве под эгидой ООН. Были также затронуты некоторые практические вопросы разнопланового российско-сирийского сотрудничества", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что встреча состоялась по инициативе посла Сирии.

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