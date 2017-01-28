В Москве и Дамаске видят предпосылки для эффективных межсирийских переговоров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хадад отметили вклад встречи в Астане в будущее межсирийских переговоров. О встрече дипломатов сообщается на сайте российского МИД.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии в свете итогов Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, создающих благоприятные предпосылки для налаживания инклюзивного межсирийского переговорного процесса в Женеве под эгидой ООН. Были также затронуты некоторые практические вопросы разнопланового российско-сирийского сотрудничества", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что встреча состоялась по инициативе посла Сирии.