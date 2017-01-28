Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поклонскую не удивило решение суда Украины начать против нее спецрасследование

Политика
28 января, 17:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Депутата Госдумы на Украине подозревают в госизмене. Наталья Поклонская отметила, что это уголовное преследование осуществляется только по политическим мотивам
Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не удивлена решением киевского суда, разрешившего Генпрокуратуре Украины начать против нее специальное досудебное расследование о госизмене.

Смотрите также
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская: Порошенко отвлекает внимание от разрухи на Украине иском против РФ

"В этом очередном абсурдном решении украинского суда ничего удивительного для меня нет", - сказала она в субботу ТАСС. На Украине Поклонскую подозревают в государственной измене. В субботу украинские СМИ сообщили, что Печерский районный суд Киева предоставил разрешение Генпрокуратуре Украины на осуществление специального досудебного расследования против бывшего прокурора Крыма.

Поклонская отметила, что "указанное уголовное преследование осуществляется исключительно по политическим мотивам". "Поскольку я не поддержала антиконституционный переворот, не вступила в преступный сговор с исполняющим обязанности Генерального прокурора Украины (Олегом) Махницким, который незаконно был назначен с превышением должностных полномочий со стороны на тот момент и. о. президента, и не исполняла их незаконных и преступных указаний", - заявила депутат.

Смотрите также
Наталья Поклонская
Поклонская предложила не возбуждать дело против Порошенко, а возобновить уже имеющееся

Она обратила внимание, что в основу решения киевского суда положено уведомление департамента контрразведки СБУ, в котором, по ее данным, неверно указан адрес ее предыдущего места работы - прокуратуры Крыма. "И еще хотела уточнить: на временно оккупированной территории Украины находятся они, в Киеве, а не я", - сказала Поклонская.

"Место своей работы я никогда не скрывала и не скрываю, если есть вопросы, то нужно придерживаться установленной законом процедуры получения ответов от меня как от гражданки России, как от депутата Госдумы РФ на вопросы следственных органов Украины. В конце концов за этот период времени хоть бы какое-нибудь письмо написали бы мне, а то заняли трусливую позицию пустословить в прессе, по-другому я назвать это никак не могу", - добавила собеседница ТАСС.

Поклонская стала первым прокурором Крыма после вхождения республики в состав России. В настоящее время она заняла кресло депутата Госдумы после поддержки регионального списка "Единой России" на выборах в сентябре 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
3
МИД ФРГ: снятие санкций ЕС с России завязано на выполнение "Минска-2"
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама