Поклонскую не удивило решение суда Украины начать против нее спецрасследование

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не удивлена решением киевского суда, разрешившего Генпрокуратуре Украины начать против нее специальное досудебное расследование о госизмене.

"В этом очередном абсурдном решении украинского суда ничего удивительного для меня нет", - сказала она в субботу ТАСС. На Украине Поклонскую подозревают в государственной измене. В субботу украинские СМИ сообщили, что Печерский районный суд Киева предоставил разрешение Генпрокуратуре Украины на осуществление специального досудебного расследования против бывшего прокурора Крыма.

Поклонская отметила, что "указанное уголовное преследование осуществляется исключительно по политическим мотивам". "Поскольку я не поддержала антиконституционный переворот, не вступила в преступный сговор с исполняющим обязанности Генерального прокурора Украины (Олегом) Махницким, который незаконно был назначен с превышением должностных полномочий со стороны на тот момент и. о. президента, и не исполняла их незаконных и преступных указаний", - заявила депутат.

Она обратила внимание, что в основу решения киевского суда положено уведомление департамента контрразведки СБУ, в котором, по ее данным, неверно указан адрес ее предыдущего места работы - прокуратуры Крыма. "И еще хотела уточнить: на временно оккупированной территории Украины находятся они, в Киеве, а не я", - сказала Поклонская.

"Место своей работы я никогда не скрывала и не скрываю, если есть вопросы, то нужно придерживаться установленной законом процедуры получения ответов от меня как от гражданки России, как от депутата Госдумы РФ на вопросы следственных органов Украины. В конце концов за этот период времени хоть бы какое-нибудь письмо написали бы мне, а то заняли трусливую позицию пустословить в прессе, по-другому я назвать это никак не могу", - добавила собеседница ТАСС.

Поклонская стала первым прокурором Крыма после вхождения республики в состав России. В настоящее время она заняла кресло депутата Госдумы после поддержки регионального списка "Единой России" на выборах в сентябре 2016 года.