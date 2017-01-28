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Российские представители за сутки зафиксировали в Латакии 5 нарушений

Политика
28 января, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий за сутки не подписывались
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© Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские представители за сутки зафиксировали 5 нарушений в провинции Латакия, турецкая сторона данных о нарушениях не представила.

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Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению сторон, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 5 нарушений в провинции Латакия. Турецкой частью представительства в течение суток нарушения не представлены", - отмечается в бюллетене.

В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 1155. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Хомс и Эль- Кунейтра. Количество незаконных вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 104.

С 00:00 мск 30 декабря 2016 г. в соответствии с единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. К нему присоединились вооруженные формирования оппозиции: "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахеддин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб" и ряд других, отметили в Минобороны РФ.

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