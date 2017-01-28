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МО РФ: военное сотрудничество России и Армении развивается успешно

Политика
28 января, 22:30 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 28, января. /ТАСС
Замминистра обороны РФ отметил, что в Москве рассматривают Армению в качестве ключевого партнера в Закавказье
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ЕРЕВАН, 28 января. /ТАСС/. Сотрудничество военных России и Армении успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, заявил в субботу первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с главой армянского военного ведомства Вигеном Саркисяном.

"Мы успешно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, ОДКБ, и выполняем все намеченные нами планы. Высокий уровень взаимодействия по линии военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи сотрудничества и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения", - сказал Цаликов.

Он напомнил, что на территории Армении успешно функционирует 102-я российская военная база, которая служит "гарантом региональной безопасности" и является "еще одним показателем уровня наших союзнических отношений". Цаликов подчеркнул, что в Москве рассматривают Армению "в качестве своего союзника и ключевого партнера в Закавказье".

Первый заместитель министра обороны РФ также поздравил Саркисяна с 25-й годовщиной со дня образования Вооруженных сил Армении. Глава военного ведомства республики поблагодарил российскую делегацию за прибытие на празднование. "Для нас это очень важно. И я очень надеюсь, что те договоренности, которые были достигнуты, то, что зафиксировано у нас в протоколе и в плане на 2017 год, мы начнем своевременно выполнять", - сказал Саркисян.

Он отметил, что подписанный план действий рассматривается как программа-минимум. "Надеемся, что сможем сделать гораздо больше", - добавил министр.

Саркисян рассказал также, что армянская сторона активно готовится к совместным учениям, включая "Взаимодействие-2017", и примет участие в Московской международной конференции по безопасности, форуме "Армия-2017" и Армейских международных играх.

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